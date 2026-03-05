В Татарстане за два месяца этого года в ДТП с выездом на встречку погиб 21 человек

В Татарстане за январь и февраль этого года в ДТП, случившихся из-за выезда на встречную полосу, погиб 21 человек, сообщают в Госавтоинспекции РТ.

Всего за это время случилось 45 таких аварий, а травмы той или иной степени тяжести получили 75 человек. Для уменьшения числа таких случаев в Татарстане сегодня стартовала профилактическая акция «Встречная полоса», во время которой будут особенно активно ловить нарушителей этого пункта ПДД. В ГАИ отмечают, что за выезд на встречку в первый раз предусмотрен штраф 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок до полугода. При повторном нарушении водителей будут лишать прав на год.

«Не совершайте рискованных маневров на дороге, учитывайте погодные и дорожные условия. Помните: экономия нескольких минут не стоит человеческой жизни», – призвали в Госавтинспекции РТ.