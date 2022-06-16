В Татарстане за два года выдано свыше 2 тыс. сельских ипотек на 7,5 млрд рублей

За два года действия государственной программы сельской ипотеки на территории Татарстана зарегистрировано почти 2,1 тыс. сельских ипотек на общую сумму в 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Наибольшее количество сельских ипотек, почти 1,3 тыс., было зарегистрировано в 2020 году. Еще около 800 оказалось оформлено в 2021 году. Чаще всего возможностями программы, предназначенной для сельчан, пользовались жители близких к Казани Высокогорского и Зеленодольского районов.

«Сельская ипотека является эффективным механизмов государственной программы „Комплексное развитие сельских территорий“, и увеличение ее финансирования поможет многим татарстанцам улучшить свои жилищные условия. Для нашей республики, уделяющей развитию сельского хозяйства и повышению качества жизни на селе первостепенное внимание, это особенно актуально», — заявил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Программа сельской ипотеки была запущена в 2020 году и предусматривает выделение до 3 млн рублей под ставку до 3% на покупку или строительство жилья в сельской местности, поселках городского типа, рабочих поселках, не входящих в состав городских округов, и малых городах с численностью населения до 30 тыс. человек.