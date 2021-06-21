За два года в Татарстане спрос на медиков вырос на 71%

В Татарстане за два года на фоне пандемии коронавируса Covid-19 спрос на медиков увеличился на 71%. Это следует из анализа вакансий и резюме, проведенного службой исследований сервиса HeadHunter.

Наиболее часто работодатели нуждались в медсестрах (4,7% вакансий), терапевтах (3,6%), фармацевтах-провизорах (2,9%), педиатрах (1,8%), неврологах (1,5%), фельдшерах (1,4%), анестезиологах-реаниматологах (1,3%), ветеринарах (1,2%), офтальмологах (1,1%) и врачах УЗИ (1%).

При этом средняя предлагаемая зарплата для медиков по республике равняется 40 тыс. рублей, тогда как по России в целом — 45 тыс. рублей.

Пресс-служба сервиса отмечает, что у напрямую участвующих в борьбе с новым коронавирусом предлагаемая зарплата «в среднем на 20 тыс. рублей выше».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане средняя зарплата в медицинской сфере за год выросла на 5 тыс. рублей.