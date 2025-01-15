В Татарстане за два дня произошло пять ЧП, связанных с газом

За последние два дня в республике произошло пять ЧП, связанных с газом.

В Казани произошла угроза взрыва дома на улице Гагарина. Выяснилось, что житель одной из квартир находился в неадекватном состоянии, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Аварийная газовая служба перекрыла газоснабжение всему дому. Помогли полицейские и врачи. Сейчас газоснабжение восстановлено во всем доме, кроме одной квартиры.

В частном секторе Кировского района на улице Карельская без газа остался один дом из-за наезда автомобиля на газопровод.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана, виновник скрылся с места, сейчас его разыскивают.

В Альметьевске отличился «профессионал», который перепутал два шланга воды и газа. Из-за этого вода оказалась во внутридомовом газопроводе. Хозяин квартиры за самостоятельную установку водонагревательной колонки оплатит штраф и возместит расходы за устранение аварии.

На улице Набережная в поселке Кощаково Пестречинского района РТ причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового котла. 65-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали в РКБ.

В Набережных Челнах на улице Саначина от пожара пострадала женщина, которая изготавливала дома самогон. Возгорание произошло в процессе изготовления напитка – самогонный аппарат взорвался. Женщину с ожогами госпитализировали.