В Татарстане за два дня до первой игры «Рубина» в Казани Fan ID оформили 11 тысяч человек

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Стало известно, сколько татарстанцев оформили карту болельщика. Об этом «ТИ-Спорт» сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Рубин».

Так, на данный момент Fan ID в Татарстане оформили 11 тысяч болельщиков.

Стоит отметить, что уже 30-го июня казанский «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» сыграет против «Оренбурга» свой первый домашний матч в сезоне. Начало встречи – в 15.00 по московскому времени.

Кроме того, эта игра в рамках Российской Премьер-лиги (РПЛ) станет в столице Татарстана первой, для посещения которой будет необходим Fan ID.

Оформить карту можно на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги: Карта болельщика».

Напомним, в минувшем сезоне «Рубин» выступал в первенстве Первой лиги, где паспорт болельщика не требовался.

Ранее казанцы сыграли два матча в сезоне 2023/24. В 1-м туре РПЛ команда Рашида Рахимова сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2), а в 1-м туре группового этапа Кубка России «Рубин» проиграл «Ростову» со счетом 0:1.