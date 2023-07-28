Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане за два дня до первой игры «Рубина» в Казани Fan ID оформили 11 тысяч человек
Стало известно, сколько татарстанцев оформили карту болельщика. Об этом «ТИ-Спорт» сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Рубин».
Так, на данный момент Fan ID в Татарстане оформили 11 тысяч болельщиков.
Стоит отметить, что уже 30-го июня казанский «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» сыграет против «Оренбурга» свой первый домашний матч в сезоне. Начало встречи – в 15.00 по московскому времени.
Кроме того, эта игра в рамках Российской Премьер-лиги (РПЛ) станет в столице Татарстана первой, для посещения которой будет необходим Fan ID.
Оформить карту можно на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги: Карта болельщика».
Напомним, в минувшем сезоне «Рубин» выступал в первенстве Первой лиги, где паспорт болельщика не требовался.
Ранее казанцы сыграли два матча в сезоне 2023/24. В 1-м туре РПЛ команда Рашида Рахимова сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2), а в 1-м туре группового этапа Кубка России «Рубин» проиграл «Ростову» со счетом 0:1.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт