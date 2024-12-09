В Татарстане за девять месяцев выявлено 916 коррупционных преступлений

В Татарстане за девять месяцев этого года совершено 916 преступлений коррупционной направленности и около 1,5 тыс. коррупционных правонарушений. Об этом сообщил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин на Республиканском антикоррупционном форуме «Алма – бирмэ!» в Казани.

За весь прошлый год было совершено около 1,2 тыс. коррупционных преступлений и более 2,6 тыс. правонарушений. «Количество выявляемых нарушений и преступлений в сфере коррупции остается высоким», – заявил глава Минюста.

Загидуллин добавил, что за прошлый год и десять месяцев 2024 года проведена экспертиза более 45 тыс. муниципальных нормативных правовых актов, в 950 из которых выявлены коррупциогенные факторы. «Работа по устранению недостатков еще не завершена. Нужно устранить 72 коррупциогенных фактора в 41 акте», – рассказал он.

По словам министра, по госпрограмме «Реализация антикоррупционной политики РТ» с начала этого года проведено более 7 тыс. профилактических мероприятий антикоррупционной направленности. По специализированным курсам прошли обучение более 900 служащих.

«Ежегодно проводятся социологические исследования. С 2011 года число опрошенных, которые хоть раз попадали в коррупционную ситуацию, сократилось в два раза. По результатам опроса, выросло количество респондентов, которые, попав в коррупционную ситуацию, сообщили об этом. Однако по-прежнему каждый второй респондент не сообщил о факте коррупции, так как считает это бесполезным», – подчеркнул Загидуллин.

В связи с этим, по его мнению, актуальным остается вопрос антикоррупционной пропаганды.

На форуме также наградили победителя ежегодного республиканского конкурса экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Им стала Алсу Хурматуллина.