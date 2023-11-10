В Татарстане за девять месяцев выдали 193 млрд рублей ипотечных кредитов

Объем выданных ипотечных кредитов за три квартала 2023 года составил 193,1 млрд рублей, говорится в исследовании показателей рынка жилищного (ипотечного) кредитования Центрального банка РФ. В минувшем году этот показатель составлял 102,8 млрд – за год он вырос в 1,9 раза.

Рекордные цифры по объему полученных татарстанцами ипотек были зафиксированы в сентябре – 37,2 млрд рублей выданных кредитов на покупку недвижимости. За аналогичный период 2022 года этот параметр составлял 17,2 млрд рублей, а 5 лет назад, в 2019 году, – 7,5 млрд рублей. С того момента он вырос в 4,9 раза.

В среднем в сентябре кредит на одного человека (заемщика) составил почти 4 млн рублей, год назад – 3,6 млн, что почти на полмиллиона меньше.

«Сумма действительно выросла. Если пять лет назад средний кредит был порядка 1,5 млн рублей, то сейчас в ипотеку берут от 3 до 5 млн рублей. Но это связано не с тем, что стали больше брать ипотеки, просто цены на недвижимость выросли», - прокомментировал «Татар-информу» управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

О том, чем обусловлен рост спроса на ипотечное кредитование в Татарстане, как обстоят дела на рынке после повышения ключевой ставки Центробанком, читайте в материале «Четверть века в ипотеку: как цены на жилье загнали татарстанцев в долги на 500 млрд».