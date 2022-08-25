В Татарстане за девять лет дети-сироты получили более 3,3 тыс. жилых помещений

Минземимущество Татарстана с 2013 по 2021 годы приобрело 3 366 жилых помещений. Все они были предоставлены детям-сиротам по договорам найма, сообщил первый замминистра земельных и имущественных отношений республики Артур Галиев на заседании коллегии ведомства.

В этом году, по словам Галиева, министерство приобрело 600 помещений для детей-сирот, самое большое количество пришлось на Казань. Так, в столице Татарстана приобретено 420 жилых помещений, Набережных Челнах и Кукморском районе – по 10, Лаишевском – 72, Лениногорском – 1, Нижнекамском – 27, Нурлатском – 6, Сабинском – 4, Тукаевском – 12 и Чистопольском – 38.

«За первое полугодие спецжилфонд дополнен 132 жилыми помещениями в пяти муниципальных образованиях. По остальным контракты заключены. Сейчас идет приемка квартир, – отметил Галиев. – 91 жилое помещение, приобретенное в 2017 году, исключено из спецжилфонда для последующей приватизации».