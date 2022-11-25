В Татарстане за десять месяцев выросло число заключенных браков на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было зарегистрировано 22 977 актов гражданского состояния. Об этом заявила начальник управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина, сообщает перс-служба Госсовета РТ.

«За десять месяцев 12 022 семей решили расторгнуть брак, однако эта цифра на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – рассказала начальник управления во время прямого эфира, организованного объединением «Мәрхәмәт – Милосердие».

Наиболее кризисными периодами для семейной жизни, по ее словам, являются первые 4–5 лет семейной жизни. В этом году 57% всех случаев расторжения брака пришлись на первый год семейной жизни, в том числе до 4 лет – 27%.

Нигматуллина отметила, что за десять месяцев в республике зарегистрировано 30 716 актов о рождении, из них 11 798 женщин впервые стали матерями. Кроме того, в семьях родились 10 914 вторых детей, 6 008 — третьих и 1 996 — четвертых и более.