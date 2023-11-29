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В Татарстане в два раза снизилась доля жителей, столкнувшихся с коррупцией
В Татарстане доля граждан, оказавшихся в течение года в коррупционной ситуации, снизилась за прошедшее десятилетие более чем в два раза. Если в 2011 году этот показатель составлял 21,2%, то в 2023-м – 9,9%. Об этом сообщила заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша на заседании коллегии Минобрнауки РТ.
«Особенно остро ощущается вопрос проявления коррупции в социальной сфере, тем более в образовании. Это и понятно, ведь каждый день население, так или иначе, сталкивается с вопросами образования. Что, конечно же, влияет на результаты социологических исследований, которые мы ежегодно проводим в Татарстане», – заявила докладчик.
Так, по мнению 9,5% участников опроса, чаще всего с проявлением коррупции можно столкнуться в вузах. Они пояснили, что такие ситуации возникают при поступлении, переводе из одного вуза в другой, в период сдачи экзаменов и зачетов.
«6,3% назвали школу. Это связано с поступлением в нужную школу и успешным ее окончанием, взносами, благодарностями. 3,3% опрошенных назвали дошкольные образовательные учреждения. Речь идет о поступлении и обслуживании», – отметила Шрша.
Одно из важных направлений деятельности всей системы образования – противодействие коррупции, добавил руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов.
«Сегодня мы обсудили вопросы, которые наиболее остро стоят на повестке. Это вопросы, связанные с поддельными дипломами, продажей аттестатов, а также недобросовестной и нечестной системой повышения квалификации, которая имеет место быть в интернете», – рассказал он журналистам.
По словам Музипова, особую угрозу для системы образования представляет распространяющееся количество предложений о продаже сертификатов по повышению квалификации и переподготовке педагогов.
«Это черный рынок, который сейчас формируется. К сожалению, в некоторых ситуациях педагогические работники, образовательные организации пользуются услугами таких недобросовестных продавцов образовательных услуг», – подчеркнул он.
Замминистра образования и науки также заметил, что ситуации, связанные с конфликтом интересов, в этом году были выявлены в отношении 55 руководителей образовательных учреждений. Приняты меры в отношении 10 руководителей, уволены семь человек и трое переведены на другую должность.
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