В Татарстане за десять лет количество многодетных семей увеличилось на 66%. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«Цифра, которая даже для нас стала неожиданной по итогам аналитики, — за десять лет число многодетных семей выросло на 66%. Если десять лет назад их было 24,8, то на 1 января 2022 года количество таких семей выросло до 40,5 тыс.», — рассказала докладчик.

Бутаева отметила, что в республике наблюдается рост рождаемости третьих и последующих детей. «Два процента, наверное, немного, но этот факт имеет место быть. Все-таки республика сохраняет уровень рождаемости. Мы не можем сказать, что в последнее время она растет, но и не сильно падает», — подчеркнула замминистра труда, занятости и социальной защиты.

Она добавила, что доля рождения вторых детей в республике сохранилась на уровне 38%.