В Татарстане за десять лет численность лосей выросла в два раза, косуль — в 11 раз

В Татарстане за десять лет численность лосей выросла более чем в два раза, до 15 819 особей, а косуль — в 11 раз, до 15 118 особей. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев на заседании президиума парламента.

«В результате проводимых мероприятий по биотехнии и охране численность таких особо ценных видов, как лось и косуля, за последние десять лет увеличилась на 113% и 964% соответственно», — рассказал депутат.

По его словам, для сохранения животного мира сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам строят биотехнические сооружения и производят круглогодичную подкормку диких животных.

Кроме того, ежегодно проводится общереспубликанская акция по установке кормушек для диких животных и их подкормке в охотничьих угодьях. Каждый год во время акции изготавливаются и устанавливаются более 150 солонцов для лосей, косуль и зайцев, а также свыше 50 кормушек для птиц.