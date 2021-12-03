В Татарстане за десять лет 185 сельских поселений соединили дорогами с твердым покрытием

В Татарстане за десять лет за счет субсидий из федерального бюджета 185 сельских населенных пунктов соединили дорогами с твердым покрытием. Об этом заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин в Москве на конференции по развитию автодорог, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Общая протяженность всех построенных подъездов с 2011 по 2020 год составила 475,4 км. Был обеспечен подъезд к 133 фельдшерско-акушерским пунктам, 33 школам, 19 учреждениям культурно-досугового типа, торговым объектам», – рассказал Чукин.

Он подчеркнул, что Татарстан активно участвует в мероприятиях федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, в сельской местности строится жилье, объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства, а также ведется реконструкция автодорог.

Ранее за формирование программы соединения дорогами сельских населенных пунктов отвечало Федеральное дорожное агентство. Поэтому распределение субсидий в первую очередь было ориентировано на решение социальных проблем населения за счет обеспечения подъездов к объектам здравоохранения, образования, торговым точкам, отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

Он добавил, что в прошлом году были внесены изменения в правила распределения субсидий. Сейчас их предоставление ориентировано на развитие агропромышленного комплекса, а это не решает проблемы транспортной доступности сельского населения.

Для решения социальных проблем сельских жителей было предложено рассмотреть возможность изменения подхода при распределении субсидий. Например, определить приоритетным соединение сельских населенных пунктов дорогами с твердым покрытием или рассмотреть возможность финансирования этого мероприятия по национальному проекту.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.