В Татарстане за дачу взятки на млн рублей оштрафовали компанию по ремонту грузовиков

В Татарстане по инициативе прокуратуры оштрафовали на млн рублей организацию за коррупционное нарушение, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура установила, что в декабре 2022 года учредитель организации по ремонту грузовиков «Техавтопост» передал через посредника 20 тысяч рублей начальнику отдела ГИБДД ОМВД России по Лаишевскому району.

За денежное вознаграждение водитель предприятия избежал административной ответственности за оставление места ДТП.

По данному факту фирму привлекли к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Мировой суд назначил правонарушителю наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.