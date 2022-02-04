В Татарстане за четыре месяца зарегистрировано 800 объектов в рамках «гаражной амнистии»

Около 800 объектов недвижимости зарегистрировано в Татарстане с сентября 2021 года в рамках так называемой «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Среди зарегистрированных в республике объектов — 237 земельных участков общей площадью более 6,4 тыс. кв. метров и 552 гаража. Всего по России с момента вступления в силу федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» оформлено почти 10 тыс. объектов.

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября 2021 года. В течение пяти лет оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

«Реализацию закона о „гаражной амнистии“ мы начали осенью 2021 года, всего четыре месяца назад. <…> По состоянию на 30 декабря 2021 года по всей стране по правилам, предусмотренным новым законом, зарегистрировано 3,8 тыс. земельных участков общей площадью более 112 тыс. кв. метров и 4,7 тыс. гаражей», — отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Представитель ведомства добавил, что в ЕГРН внесены изменения в сведения о виде еще 1,3 тыс. объектов недвижимости, благодаря чему их собственники также смогут оформить землю под гаражами. Бутовецкий упомянул, что в Росреестре ожидают: в наступившем 2022 году граждане будут активнее пользоваться законом о «гаражной амнистии».

«Реализация закона <…> на территории республики стартовала активно. И судя по количеству поступающих к нам документов мы видим, что интерес граждан не утихает, а наоборот, только возрастает. На наш взгляд, это стало возможно благодаря огромной разъяснительной работе, проводимой нашим управлением среди населения республики», — добавил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволяет гражданам России до 1 сентября 2026 года бесплатно получить земельный участок, на котором расположен гараж гражданина, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Президент России Владимир Путин подписал его в апреле 2021 года, о чем сообщало ИА «Татар-информ».