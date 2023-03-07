В Татарстане за четыре года зарплата работников сельхозотрасли выросла на 62%

В Татарстане за последние четыре года зарплата в сельскохозяйственной отрасли выросла на 62%, достигнув в среднем 39 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода.

«Но и этих темпов все равно недостаточно. Нужно ориентироваться на лучшие организации отрасли. По районам ситуация различается, даже между соседними разница больше чем в полтора раза», — сказал спикер.

Самая высокая среднемесячная зарплата в Зеленодольском, Тукаевском и Альметьевском районах — более 59,6 тыс., 51,3 тыс. и 51 тыс. рублей соответственно.

«Хорошая динамика в Новошешминском, Кайбицком, Елабужском районах. Не уступают позиции и районы без участия крупных инвесторов, такие как Тетюшский, Кукморский, Атнинский, Балтасинский», — подчеркнул министр.

Самые низкие зарплаты по отрасли в Агрызском, Рыбно-Слободском, Апастовском, Спасском и Бавлинском районах — менее 30 тыс. рублей.