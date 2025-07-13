В Татарстане за четыре года по гаражной амнистии зарегистрировали более 20 тыс. объектов

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С начала реализации закона о гаражной амнистии 1 сентября 2021 года в Татарстане зарегистрирован 20 591 объект, из которых 2533 – за первое полугодие текущего, 2025 года. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова, сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала действия гаражной амнистии на территории республики зарегистрировано более 8,1 тыс. объектов гаражного назначения и 12,4 тыс. земельных участков общей площадью около 339 тыс. кв. метров», – отметила чиновница.

«Несмотря на то, что данный закон действует почти четыре года, татарстанцы по-прежнему активно пользуются механизмом упрощенного оформления гаражей и участков под ними», – подчеркнула она.

Согласно данным Росреестра Татарстана, за шесть месяцев этого года оформлено в собственность 783 гаража и 1750 земельных участков суммарной площадью 47,7 тыс. кв. метров.

Лидерами по количеству зарегистрированных гаражей и земельных участков в рамках реализации закона являются Набережные Челны, а также Альметьевский и Чистопольский районы.

Федеральный закон от 05.04.2021 №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» продолжит действовать до 1 сентября 2026 года, напомнили в Росреестре по РТ.