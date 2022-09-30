Татарстан за четыре года вложил в развитие сельских территорий 9,6 млрд рублей

В Татарстане в реализацию федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2019 – 2022 годы вложили 9,6 млрд рублей. Мероприятия программы направлены на улучшение жилищных условий сельских жителей, обеспечение их объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктуры. Об этом стало известно на семинаре в Казани по развитию территорий и малых форм хозяйствования в АПК.

По программе в республике за 2019 – 2021 годы построено 70 тыс. кв. метров жилья для 1,2 тыс. семей, благоустроено 990 объектов, в том числе построено 57 километров автодорог. Кроме того, отремонтированы три сельских клуба и две школы, построены физкультурно-оздоровительный комплекс, два многофункциональных центра, два фельдшерско-акушерских пункта, пять спортивных объектов, школа, а также проложены 50 километров сетей водоснабжения и 10 километров сетей водоотведения.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марсель Махмутов, в республике проживают 3,9 млн человек, из них 23%, или около 900 тыс., – на сельских территориях. «Один из приоритетов социальной политики региона – повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной и инженерной инфраструктуры, создания условий для улучшения демографической ситуации, расширения рынка труда в селах», – подчеркнул он.

По словам Махмутова, благодаря программе комплексного развития сельских территорий меняется облик муниципалитетов и поселений, улучшается качество жизни населения.

Семинар-совещание пройдет в Казани в течение двух дней с участием представителей разных регионов. Мероприятие направлено на демонстрацию лучших практик и обмен опытом в части комплексного развития территорий, развития малого агробизнеса, сельскохозяйственной кооперации и агротуризма.

Приветствие участникам совещания направил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он заметил, что на сельских территориях проживают около 37 млн человек, что составляет более четверти населения России.

«В связи с этим создание комфортных современных условий жизни на селе является одной из важнейших задач государства, актуальность которой сейчас только возрастает. Для ее решения действуют меры поддержки, заложенные в 15 госпрограммах. В этой структуре программа “Комплексное развитие сельских территорий” является ключевым инструментом», – говорится в обращении.

Глава Минсельхоза уточнил, что всего с 2020 года реализация программы позволила улучшить качество жизни уже около 8 млн человек в 82 регионах России. «Ее мероприятия помогли увеличить темпы и масштабы строительства, ремонта, реконструкции социальных объектов и объектов инфраструктуры. Решаются проблемы доступности образования, жилищной, медицинской помощи, обеспечения села квалифицированными кадрами. Анализ социально-экономических изменений показывает, что применяемые меры эффективны», – констатировал он.

В этом году на программу в Татарстане предусмотрено 1,7 млрд рублей. Так, на улучшение жилищных условий будет направлено 33,6 млн рублей, что позволит ввести в эксплуатацию 1,1 тыс. кв. метров жилья для 17 семей. На строительство жилья по договору найма выделено 159,2 млн рублей, в эксплуатацию планируется ввести 3,8 тыс. кв. метров жилья для 53 семей.

Кроме того, 121 млн рублей потратят на благоустройство сельских территорий, 518,9 млн рублей – на строительство автодорог общей протяженностью 20,9 километра, 726,5 млн рублей – на строительство детского сада, двух школ, ремонт сельского дома культуры, прокладку сетей водоснабжения и газоснабжения.