В Татарстане за четыре дня выросли цены на стиральный порошок и туалетную бумагу

В Татарстане за четыре дня повысились цены на ряд непродовольственных товаров. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«По результатам мониторинга с 11 по 14 марта наблюдается повышение цен на стиральный порошок, туалетную бумагу, детские подгузники, зубную пасту и зубные щетки. Снизились цены на антисептики для рук, спички, бутылочки для кормления», – сообщил спикер.

Лернер подчеркнул, что мониторинг товарных запасов по розничным ценам продолжается в ежедневном режиме. «Для недопущения дефицита и полного обеспечения оптового и розничного звена товарами необходимо совместно с муниципалитетами организовать работу с местными поставщиками в части недопущения срывов и приостановления поставок и необоснованного роста оптово-отпускных цен», – отметил он.

Замминистра добавил, что, по данным торговых сетей, запасы непродовольственных групп товаров первой необходимости имеются в достаточном количестве. На товары личной гигиены и бытовой химии ажиотажного спроса на данный момент не наблюдается, добавил он.

Лернер уточнил, что данные по запасам товаров и по ценам вносятся муниципалитетами по трем торговым объектам в каждом районе – двум региональным магазинам и одному магазину федеральной торговой сети. Бренды выбираются самостоятельно в минимальных и максимальных ценовых категориях.

«Если выявлено повышение цены по сравнению с днем ранее сотрудники выясняют у предприятия торговли причину повышения цены. При необоснованном повышении наценки торговым предприятием информацию направляют в Министерство промышленности и торговли и Управление федеральной антимонопольной службы по РТ. При повышении цены в связи с ростом оптовых отпускных цен поставщиков информация по непродовольственной группе также нами отрабатывается. В случае выявления фактов дефицита и необоснованного роста цен оперативно реализуются мероприятия по недопущению таких фактов», – резюмировал он.