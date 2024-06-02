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В Татарстане за 8 млн рублей проведут Всероссийский День молодежи на 50 тыс. гостей
В Татарстане за 7,999 млн рублей организуют мероприятия Всероссийского дня молодежи. Ожидается, что празднование охватит не менее 50 тысяч человек. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Фестиваль состоится с участием приглашеннных гостей и участников из Татарстана и других регионов России. В этот день в республике развернутся спортивные и танцевальные соревнования, образовательная программа, волейбольный и кибертурниры, мероприятия для молодых предпринимателей, развлекательная программа, концерт и многое другое. Подрядчику предстоит найти подходящую площадку, разработать концепцию праздника, программу мероприятий, взять на себя полное техническое обеспечение, безопасность гостей и многое другое.
Ожидается, что в концертной программе будет в том числе задействован музыкальный исполнитель федерального уровня. Артист российской эстрады — певец или музыкальная группа — будет исполнять собственные музыкальные композиции. Продолжительность выступления составит не менее 40 минут.
Срок оказания услуги — до 30 июня 2024 года включительно.
Из почти 8 млн рублей Татарстан выделит чуть более 1,5 млн рублей, еще около 6,5 млн будет выделено из федерального бюджета. Заказчиком выступает Молодежный центр Республики Татарстан.
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