В Татарстане за 8 лет детей с инвалидностью по эндокринологии стало в полтора раза больше

В Татарстане за последние восемь лет детей-инвалидов стало на 15% больше. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель экспертного состава Главного бюро медико-социальной экспертизы по республике Минтруда России Ильмира Саттарова.

«Общее количество детей инвалидов за последние восемь лет по республике увеличилось на 15%. При этом детей с эндокринной патологией стало в полтора раза больше. А количество детей-инвалидов с сахарным диабетом увеличилось за этот период в 1,8 раза», – отметила эксперт.

Общая доля детей-инвалидов от общей численности населения составляет около 6%, этот уровень в РТ, ПФО и России примерно одинаковый.

Чуть чаще инвалидность в Татарстане дают мальчикам, их 60% в общей структуре. Также преобладает доля городских жителей.