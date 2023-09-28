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В Татарстане за 647 млн рублей обновят слои износа на участке трассы М7
На трассе М7 устроят слои износа. Работы, стоимость которых превышает 647 млн рублей, пройдут на участке км 940+265 — км 957+000, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.
Заказчиком работ выступает «Волго-Вятскуправтодор». Согласно проекту контракта, работы должны быть выполнены в период с 1 ноября 2023 по 31 августа 2025 года.
Комплекс включает демонтаж дорожного ограждения, противоослепляющих экранов, установку временных дорожных знаков, разметку краской и термопластиком со светоотражающими шариками разного цвета и ширины. Кроме того, исполнителю предстоит восстановить укрепление водоотвода и покрытие разделительной полосы, восстановить дорожную одежду на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, подсыпать и уплотнить обочины, устранить деформации и повреждения на них.
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