news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 28 сентября 2023 08:00

В Татарстане за 647 млн рублей обновят слои износа на участке трассы М7

Скопировать ссылку
В Татарстане за 647 млн рублей обновят слои износа на участке трассы М7
Фото: © «Татар-информ»

На трассе М7 устроят слои износа. Работы, стоимость которых превышает 647 млн рублей, пройдут на участке км 940+265 — км 957+000, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает «Волго-Вятскуправтодор». Согласно проекту контракта, работы должны быть выполнены в период с 1 ноября 2023 по 31 августа 2025 года.

Комплекс включает демонтаж дорожного ограждения, противоослепляющих экранов, установку временных дорожных знаков, разметку краской и термопластиком со светоотражающими шариками разного цвета и ширины. Кроме того, исполнителю предстоит восстановить укрепление водоотвода и покрытие разделительной полосы, восстановить дорожную одежду на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, подсыпать и уплотнить обочины, устранить деформации и повреждения на них.

#трасса М7 #ремонт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2