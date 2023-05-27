В Татарстане за 4 месяца диспансеризацию прошли порядка 400 тыс. человек

За четыре месяца профосмотры и диспансеризацию прошли порядка 400 тыс. татарстанцев, еще 118 тыс. 116 жителей республики – углубленную диспансеризацию. Благодаря этому каждый 15-й жители республики впервые узнал о своем заболевании и вовремя начал лечение, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

По итогам профосмотров на второй этап диспансеризации направили около 100 тыс. человек или 24,3% от числа осмотренных на первом этапе, из них дообследование завершили 77%.

Специалисты отмечают, что регулярное прохождение диспансеризации позволяет значительно уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, злокачественных новообразований, сахарного диабета и хронических бронхолегочных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения. Обследование позволяет выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно.

В этом году в рамках диспансеризации впервые выявлено почти 26 тысяч заболеваний. Их структура коррелирует с установленными факторами риска. Так, болезни системы кровообращения составляют 30%, в том числе 77% – заболевания с повышенным артериальным давлением.

По предварительным данным Республиканского онкодиспансера, за четыре месяца впервые выявлено 265 случаев рака, из них 75,8% – на ранних стадиях (на I-II стадиях). В структуре выявленных злокачественных новообразований лидируют злокачественные новообразования молочной железы – 24,1% (64 случая).

Напомним, диспансеризация проводится в два этапа. Первый из них – скрининг. Он направлен на раннее выявление признаков заболеваний, второй заключается в дополнительном обследовании и уточнении диагноза.

Кампания по бесплатной диспансеризации населения проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.