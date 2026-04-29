В Татарстане за 4 дня выявили почти тысячу нарушений миграционного законодательства

Почти тысячу нарушений миграционного законодательства выявили в Татарстане за четыре дня. Об этом сообщает МВД по РТ, подводя итоги II этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

«Мероприятия проходили с 20 по 24 апреля текущего года при поддержке и участии сотрудников УФСБ России по Республике Татарстан. В период проведения операции проверялись места массового скопления иностранных граждан, объекты строительства, торговли, транспорта, сельского хозяйства и жилого сектора», – говорится в сообщении.

За время операции полицейские выявили 951 нарушение миграционного законодательства. Большая часть связана с нарушениями иностранцами режима пребывания – 531 случай. Кроме того, выявлено 143 мигранта, осуществляющих свою деятельность незаконно, и другие случаи нарушения миграционного законодательства.

Протоколы составили и на 160 работодателей, которые нарушили порядок привлечения к трудовой деятельности иностранных работников. Также вынесено 172 решения об административном выдворении нелегальных мигрантов за пределы РФ, говорится в сообщении.