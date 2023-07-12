В Татарстане за 352 млн рублей обновят два молодежных центра

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В Альметьевске и Казани более чем за 352 млн рублей проведут капитальный ремонт двух молодежных центров. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что капремонт Центра содействия молодежи в Альметьевске (ул. Тельмана, д. 57) обойдется примерно в 76,3 млн рублей. При этом свыше 46,7 млн рублей направят на общестроительные работы, а почти 3,3 млн — на обустройство наружного электроосвещения.

Обновление молодежного центра «Вертолет» в столице Татарстана (ул. Мало-Московская, д.15) будет стоить значительно дороже — 275,7 млн рублей.

В частности, более 85,7 млн рублей потратят на общестроительные работы, свыше 8,6 млн — на приведение в порядок крыши, примерно 12,2 млн — на обновление фасада, почти 25 млн — на электромонтажные работы, более 8,6 млн — на систему отопления, свыше 6,3 млн — на инженерные сети, почти 33,3 млн — на вентиляцию и кондиционирование, около 13,5 млн — на слаботочные сети.

Средства поступят из республиканского и федерального бюджетов. Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ. Подача заявок завершится 19 июля, итоги аукциона подведут 21 июля. Подрядчик должен завершить работы к 12 декабря текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на проекты «Культура» и «Культурная среда» в Татарстане направят свыше 2 млрд рублей.