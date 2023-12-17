В Татарстане за 260 млн рублей построят 28 модульных ФАПов

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

На возведение 28 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 27 районах Татарстана направят более 260 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, объекты будут возведены в деревнях Средние Сабы (Сабинский район), Большой Атмас (Рыбно-Слободской), Гришкино (Мамадышский), им. Мулланура Вахитова (Верхнеуслонский), а также в селах Красная Слобода (Спасский район), Калмаш (Тукаевский), Ижевка (Менделеевский), Державино и Чирпы (Лаишевский), Ятмас Дусай (Кукморский), Ульянково (Кайбицкий), Смак-Корса (Арский), Каргополь (Алькеевский), Старые Киязлы (Аксубаевский), Богдашкино (Тетюшский), Верхняя Кармалка (Черемшанский), Старый Имян (Сармановский), Горшково (Новошешминский), Топасево (Мензелинский), Татарский Дюм-Дюм (Елабужский), Косяково (Зеленодольский), Старые Ишли (Дрожжановский), Старые Мертли (Буинский), Сардек (Балтасинский), Удмуртские Ташлы (Бавлинский), Верхний Куюк (Атнинский), Чувашская Майна (Алексеевский), поселке Плодопитомник (Бугульминский район).

В перечень работ входит как возведение конструкции, так и обустройство систем отопления, водоотведения, вентиляции, организация охранной системы, монтаж оборудования и пр. Подрядчик будет определен 27 декабря. Срок исполнения контракта 15 января 2025 года.

Модульный ФАП отличается от обычного медпункта скоростью сборки, состоит из блок-контейнеров. В нем граждане могут получить первичную медицинскую помощь. Напомним, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, входит в цели национального проекта «Здравоохранение», реализуемого с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.