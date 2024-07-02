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В Татарстане за 250 млн рублей осветят участки трассы М7
Три участка трассы М7 «Волга» в Татарстане оборудуют стационарным освещением — светодиодными светильниками. Стоимость работ составит около 250 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Работы проведут для повышения безопасности дорожного движения, снижения числа ДТП и их последствий.
Подрядчику предстоит оборудовать участки км 828+680 — км 833+650, км 834+200 — км 835+224, км 836+182 — км 840+120. На этапе подготовки он разработает временные схемы ограждения и утвердит их с заказчиком. Также обязательно должен быть проведен инструктаж с рабочими, осуществлено обеспечение их спецодеждой, применение временных дорожных знаков, оборудование автомобилей прикрытия импульсными стрелами и светосигнальными балками.
Также исполнитель разработает рабочую документацию, согласует с заказчиком.
Работы должны быть завершены до 30 августа 2025 года. Средства для их проведения выделят из федерального бюджета.
Заказчиком выступает «Волго-Вятскуправтодор».
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