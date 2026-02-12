В Татарстане за 2025 год с должников по алиментам взыскали 4 млрд рублей

В Татарстане в 2025 году с должников по алиментам взыскали 4 млрд рублей. Это на 1,2 млрд рублей больше, чем годом ранее. Такие данные озвучили на коллегии Главного управления ФССП по РТ по итогам года.

В течение года приставами было возбуждено 1 044 уголовных дела по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

«Применение комплекса мер позволило сохранить высокий уровень реализации прав детей на получение содержания – 94,5%», – отметили в ведомстве.

Всего по итогам года приставы завершили 1,5 млн исполнительных производств на сумму 68 млрд рублей.