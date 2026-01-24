В Татарстане за 2025 год построено и обновлено 468 объектов по нацпроектам

В 2025 году в результате реализации национальных проектов в Татарстане было осуществлено строительство, капитальный ремонт и модернизация 468 объектов капитального строительства. Всего в республике на реализацию нацпроектов было направлено 46,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

В прошедшем году Татарстан участвовал в реализации 12 национальных проектов, в состав которых вошли 46 региональных проектов. В результате были возведены и реконструированы объекты различных сфер: дорожной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, экологической безопасности и благоустройства территорий. Все строительно-монтажные работы по государственным контрактам были завершены в установленные сроки до конца 2025 года.

По нацпроекту «Молодежь и дети» в республике было модернизировано 14 объектов образования, включая строительство 2 школ и капитальный ремонт 10 общеобразовательных школ в муниципальных районах республики, а также одного колледжа и студенческого общежития.

Также в Набережных Челнах было реализовано строительство 2 детских садов, в Казани — капитальный ремонт также 2 детских садов.

Также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за прошедший год в республике благоустроено 51 общественное пространство, модернизировано 47 объектов коммунальной инфраструктуры, по национальному проекту «Семья» построен дом-интернат для престарелых и инвалидов. В рамках нацпроекта «Кадры» осуществлен капитальный ремонт 49 центров занятости населения в муниципальных районах РТ.

Вместе с тем по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Татарстане построено и отремонтировано 189 объектов здравоохранения.

Также по национальным проектам в республике было модернизировано 8 объектов культуры, произведена рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений в Казани, расчистка русла реки Мелекески, обустроен туристский код центра Болгара и локального историко-архитектурного музея-заповедника.

Кроме того, по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» были построены и отремонтированы 102 объекта дорожной сети регионального и межмуниципального значения.

В 2025 году в рамках реализации национальных проектов было проведено улучшение материально-технической базы социально значимых учреждений, цифровизация социальных отраслей экономики, а также оказаны меры поддержки семьям с детьми и предпринимателям и многое другое. В прошедшем году были проведены мероприятия по привлечению туристов и увеличению туристического потока в Республику Татарстан.

В конце прошедшего года в рамках реализации национальных проектов технологического лидерства республиканскими предприятиями и организациями были привлечены федеральные средства в размере более 6 млн рублей на реализацию национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ), в числе которых: «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Космос», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые технологии сбережения здоровья» и «Новые атомные и энергетические технологии».