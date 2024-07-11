news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 11 июля 2024 15:08

В Татарстане в 2025 году отремонтируют свыше 100 км дорог по новому нацпроекту

Скопировать ссылку

Ремонт свыше 100 км автодорог запланирован в Татарстане на следующий год по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который будет запущен в 2025 году. Об этом сообщил начальник управления автомобильных дорог Минтранса РТ Олег Казеннов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В следующем году планируется примерно такой же объем работ, как и в этом. Национальный проект “Безопасные и качественные дороги” практически полностью перейдет в новый нацпроект с тем же финансированием и показателями, которые есть сейчас», – добавил спикер.

По поводу показателей, он напомнил, что в 2024 году в республике планируется отремонтировать 90 км дорог и 17 км улично-дорожной сети, а финансирование составило 8,2 млрд рублей. В следующем году можно ждать аналогичных планов.

#ремонт дорог #Татарстан #нацпроекты #безопасные и качественные дороги #инфраструктура
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2