В Татарстане за 2025 год нейтрализовано 1,5 млн кибератак на госресурсы

В Татарстане за прошлый год нейтрализовано 1,5 млн кибератак на государственные ресурсы. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«За 2025 год оцифровано 26 тыс. км инженерных сетей. Создана база 1,5 млн государственных и муниципальных объектов движимого и недвижимого имущества и земельных участков», – рассказал глава Правительства РТ.

Он напомнил, что по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова в прошлом году запущен пятилетний региональный проект «Прорывные IТ-решения отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления РТ».

Он предусматривает разработку базовых IТ-проектов по созданию цифровой инфраструктуры для всех сфер жизни и отраслевых IТ-проектов по цифровизации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

«В настоящее время создана единая платформа разработки государственных систем. Это уже позволило сэкономить 260 млн рублей бюджетных средств. Сервисом искусственного интеллекта «ГосПромпт» пользуются более 3 тыс. госслужащих и учителей», – подчеркнул Песошин.