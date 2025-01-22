В Татарстане за 2024 год произвели более 2,2 млн тонн молока

По итогам 2024-го молочная промышленность Татарстана показала отличные результаты. Впервые в истории Татарстана продуктивность коров достигла 8 274 кг молока на одну голову, что позволило довести объем производства сырого молока до более 2 млн 281 тыс. тонн, в том числе СХО 1 млн 774 тыс. тонн, в КФХ – 90,7 тыс. тонн, в ЛПХ – 58,980 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз РТ.

Выше среднереспубликанского показателя надои только у 13 районов. Лидером по надоям молока является Атнинский район (более 11 тыс. тонн молока). Далее следует Мамадышский, Сабинский, Мензелинский, Кукморский, Бугульминский и Муслюмовский районы (более 10 тыс. кг).

«Многолетний опыт и знания в области молочного скотоводства позволяют сельскохозяйственным производителям вносить значительный вклад в развитие животноводства и экономику республики», – отметили в министерстве.

С 2025-го в России стартуют новые национальные проекты, рассчитанные до 2030 года, в том числе и в Татарстане. Один из них национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», который направлен на развитие предпринимательства, производительности труда, экономики и повышения инвестиционной активности.