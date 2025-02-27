В Татарстане за 2024 год перевели на метан более полутысячи машин
В Татарстане активно развивается газовая инфраструктура. Так, в прошлом году на метан переведено более 500 машин, что благотворно влияет на экологическую ситуацию. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.
«Но этого недостаточно для полноценной загрузки автомобильных газозаправочных станций», – подчеркнул министр.
В связи с этим он предложил обеспечить приоритетную закупку газомоторного транспорта для государственных и муниципальных нужд, коммунального, сельского хозяйства и дорожно-строительной сферы.