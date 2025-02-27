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Экономика 27 февраля 2025 12:09

В Татарстане за 2024 год перевели на метан более полутысячи машин

В Татарстане активно развивается газовая инфраструктура. Так, в прошлом году на метан переведено более 500 машин, что благотворно влияет на экологическую ситуацию. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«Но этого недостаточно для полноценной загрузки автомобильных газозаправочных станций», – подчеркнул министр.

В связи с этим он предложил обеспечить приоритетную закупку газомоторного транспорта для государственных и муниципальных нужд, коммунального, сельского хозяйства и дорожно-строительной сферы.

#Олег Коробченко #газомоторная техника #Татарстан
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