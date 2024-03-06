В Татарстане за 2023 год исправили 4 тысячи правовых актов после проверки прокуратуры

В 2023 году исправили почти четыре тысячи актов муниципалитетов из-за их несоответствия законодательству. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» на тему «Новеллы законодательства в области обнародования муниципальных нормативных правовых актов» рассказал заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.

«Граждане вправе оспаривать акты, также они участвуют в стадии их разработки. Случается так, что муниципальные акты могут быть приняты, но не соответствуют или имеют противоречие с федеральным законодательством. Такие случаи были. Любой гражданин и любое общественное объединение может обратиться в орган, который принял этот акт, их обращение должны изучить, рассмотреть и в случае необходимости исправить», – рассказал замминистра.

Работу по проверке документов на соответствие законодательству контролирует прокуратура, добавил он.

«Это направление очень жестко контролируют органы прокуратуры. Сегодня они проверяют любой акт в рамках надзора и выносят соответствующие протесты и исправления. В 2023 году почти по четырем тысячам актов муниципалитетов были приняты меры прокурорского реагирования в связи с несоответствием этих актов законодательству. Это делается очень быстро и Минюст РТ в этих вопросах тоже заинтересован, потому что не хочется доходить до судебных инстанций», – добавил Ибятов.