В Татарстане за 2023 год на 10% сократилось количество обращений по вопросам ЖКХ

Жители Татарстана за 2023 год обратились в Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ республики около 1,5 тыс. раз, что на 10% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Романов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«За этот год нас было 1 540 обращений. По сравнению с прошлым годом немного меньше, в том году было 1706 обращений. Больше стало вопросов по начислениям и меньше по некачественным коммунальным услугам, хотя последние, все-таки, лидируют, по обращениям в другие инстанции», – рассказал Романов.

По его словам, самыми частыми стали вопросы:

ТКО. Начисления и перерасчет;

Перерасчет коммунальных ресурсов на содержание общего имущества;

Перезаключение договоров по газу;

Горячее водоснабжение;

Отопление;

Электроснабжение.

Романов также отметил, что в этом году были проведены опросы среди жителей по качеству уборки и вывоза снега, на знания правильной эксплуатации газового оборудования, а также по качеству вывоза мусора.

По первому пункту свыше 78% людей сказали, что уборка снега после сильных осадков проводится в неустановленное время, 91% говорят, что снег не вывозится с территории. Однако нередко бывают случаи, когда жители сами виноваты в такой ситуации. К примеру, не убирают автомобили, из-за чего спецтехника не может нормально работать.

В опросе по поводу мусора около половины респондентов отмечают, что контейнеры зачастую стоят переполненные, остальные же говорят, что отходы вывозят вовремя. При этом надо учитывать, что, как и со снегом, некоторые жильцы блокируют подъезды к контейнерам своими автомобилями.

Что касается знаний в эксплуатации газового оборудования, то 86% людей знают, как поступать в случае утечки газа.

В заключение Романов отметил, что за 2023 год центром было проведено 33 обучающих семинара для жителей республики, на которых им рассказали, как действовать и куда обращаться в случае возникновения вопросов по ЖКХ.