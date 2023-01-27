В Татарстане отстреляли более 5,4 тыс. лис для профилактики бешенства животных

В Татарстане для профилактики бешенства животных проводилось регулирование численности лис – всего отстрелено 5 491 животное. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на совместной коллегии ведомства с Управлением Россельхознадзора по РТ.

В республике за прошлый год было зарегистрировано всего семь случаев бешенства животных. Это на 16 случаев меньше, чем в 2021 году, рассказал докладчик.

«По бешенству в 2022 году ситуация самая благополучная по сравнению с другими годами. Бешенство опасно не только для животных, но и для человека, поэтому мы уделяем особое внимание профилактике данного заболевания», – подчеркнул он.

В прошлом году было выполнено более 27 тыс. прививок против бешенства лошадям, свыше 870 тыс. – крупному рогатому скоту, около 200 тыс. – мелкому рогатому скоту. Кроме того, разложено 1 млн 243 тыс. приманок с оральной вакциной для диких плотоядных животных в местах их обитания, отметил Хисамутдинов.

Спикер добавил, что проведенная работа дала хороший результат и в этом году она будет продолжена.