В Татарстане за 2022 год отток медицинских работников составил 567 человек

В Татарстане за прошлый год отток медицинских работников составил 567 человек. Уволилось работников больше, чем трудоустроилось. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«К сожалению, отмечается отрицательная динамика в обеспеченности кадрами медицинского персонала. Число уволившихся специалистов оказалось выше количества принятых. Отток составил 567 человек», — рассказала докладчик.

По словам Мифтаховой, в 2022 году медицинскими организациями была заявлена плановая потребность в медработниках на 1705 человек.