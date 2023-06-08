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Руc Тат
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Общество 8 июня 2023 14:20

В Татарстане за 2022 год отток медицинских работников составил 567 человек

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В Татарстане за прошлый год отток медицинских работников составил 567 человек. Уволилось работников больше, чем трудоустроилось. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«К сожалению, отмечается отрицательная динамика в обеспеченности кадрами медицинского персонала. Число уволившихся специалистов оказалось выше количества принятых. Отток составил 567 человек», — рассказала докладчик.

По словам Мифтаховой, в 2022 году медицинскими организациями была заявлена плановая потребность в медработниках на 1705 человек.

#заседание госсовета рт #медработники
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