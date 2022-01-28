В Татарстане за 2021 год в 2,5 раза больше молодых семей смогли улучшить жилищные условия

В Татарстане за прошлый год 843 молодые семьи улучшили свои жилищные условия. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020-м. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Один из важных запросов молодежи – это улучшение жилищных условий. На сегодня в рамках полномочий министерства реализуется четыре механизма предоставления разных форм поддержки молодежи для улучшения жилищных условий», – рассказал докладчик.

По словам Садыкова, полтора года в республике действует социальная ипотека «Молодая семья». «Ее отличие от классической соципотеки в том, что один из супругов, возраст которого не превышает 35 лет, может заявиться в программу вне зависимости от того, где работает – в бюджетной или во внебюджетной сфере. Около 1,5 тыс. человек уже заявились в эту программу. Но вместе с тем в 2021 году только 738 семей в 17 районах улучшили свои жилищные условия», – отметил он.

Кроме того, семь молодых семей получили беспроцентную рассрочку в рамках республиканского закона «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий».

«Закон был принят в 1999 году и продолжает работать. За счет механизма возвратных средств была оказана помощь более чем на 1 млрд рублей. Этот механизм с 2007 года, к сожалению, перестал финансироваться. А в 2000-е годы поддержку получали 1,2 – 1,3 тыс. семей в год. Поэтому мы прорабатываем вопрос с Правительством и будем обращаться в Госсовет, просить поддержку, чтобы этот механизм продолжил работу и хотя бы в 50 млн рублей получил финансирование», – подчеркнул первый заместитель министра по делам молодежи.

В прошлом году также 49 молодых семей в 15 районах получили безвозмездные субсидии по программе «Обеспечение жильем молодых семей», еще 49 семей стали победителями молодежного жилищного конкурса.

«По федеральной программе улучшения жилищных условий для молодых семей финансирование на 2022 год составило более 67 млн рублей, из которых 50 млн рублей выделены из республиканского бюджета и 17,3 млн рублей – из федерального. К сожалению, это не такие большие деньги. И в прошлом, и в этом году мы только около 50 семьям можем предоставить субсидии безвозмездно и безвозвратно от 600 тыс. до 2 млн рублей», – заметил Садыков.

На данный момент более 14 тыс. молодых семей Татарстана приобрели собственное жилье благодаря программам и проектам в сфере государственной молодежной политики.