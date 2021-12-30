В Татарстане за 2021 год на 20% повысилась доля тяжелых форм Covid-19
В Татарстане в 2021 году изменилась структура заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
«Стала снижаться доля бессимптомных форм, она снизилась в четыре раза. В 2020 году каждый пятый болел в бессимптомной форме, то в 2021 году — это всего лишь 5%», — отметила спикер.
У большинства больных были выраженные клинические проявления.
Главный санитарный врач РТ констатировала, что доля тяжелых форм вместе с тем увеличилась на 20%.