В Татарстане за 2021 год на 20% повысилась доля тяжелых форм Covid-19

В Татарстане в 2021 году изменилась структура заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Стала снижаться доля бессимптомных форм, она снизилась в четыре раза. В 2020 году каждый пятый болел в бессимптомной форме, то в 2021 году — это всего лишь 5%», — отметила спикер.

У большинства больных были выраженные клинические проявления.

Главный санитарный врач РТ констатировала, что доля тяжелых форм вместе с тем увеличилась на 20%.