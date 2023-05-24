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В Татарстане за 2 дня приставы взыскали с неплательщиков алиментов почти 5 млн рублей
За 22 и 23 мая с неплательщиков алиментов в Татарстане приставы взыскали почти 5 миллионов рублей, сообщили в ГУФССП России по РТ.
Кроме того, было составлено 19 актов на арест имущества, среди них 3 транспортных средства. Если должники не выплатят алименты, их имущество будет выставлено на торги, а вырученные средства направят их экс-супругам.
Всего за этот месяц приставы взыскали с алиментщиков почти 60 миллионов рублей.
В ГУФССП России по РТ напоминают, что 22 мая в республике стартовала акция «Судебные приставы – детям», которая приурочена к международному дню защиты детей и продлится 10 дней. Цель мероприятия – повысить эффективность взыскания долгов с алиментщиков и привлечение внимания общественности к нарушению прав детей.
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