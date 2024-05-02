В Татарстане за 183,7 млн рублей отремонтируют три ДК и культурно-досуговый центр

В Татарстане запланирован капитальный ремонт трех домов культуры и культурно-досугового центра. Стоимость работ составляет почти 184 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

ДК находятся в Новом Алимове Актанышского района, деревне Семяково Муслюмовского района, а также Слободе Петропавловской в Новошешминском районе. Первый и третий объекты планируют оснастить необходимым оборудованием. В Новошешминском районе также будет проведено благоустройство территории.

Культурно-досуговый центр, в котором проведут ремонт, расположен в Чистополе. Завершить обновление объектов планируют до 1 декабря 2024 года.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, работы профинансируют из бюджета республики.