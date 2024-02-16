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Экономика 16 февраля 2024 09:43

В Татарстане за 170 млн рублей отремонтируют подъезд к животноводческому комплексу

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В Высокогорском районе проведут капремонт подъезда к животноводческому комплексу ЗАО «Бирюли». Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Дорога расположена рядом с селом Сосновка. Протяженность ремонтируемого участка — 5,375 километра.

Подрядчик должен провести работы до 18 ноября 2024 года. Заказчиком выступает Главное правление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республики. Работы профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.

#строительство дорог
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