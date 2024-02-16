Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане за 170 млн рублей отремонтируют подъезд к животноводческому комплексу
В Высокогорском районе проведут капремонт подъезда к животноводческому комплексу ЗАО «Бирюли». Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Дорога расположена рядом с селом Сосновка. Протяженность ремонтируемого участка — 5,375 километра.
Подрядчик должен провести работы до 18 ноября 2024 года. Заказчиком выступает Главное правление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республики. Работы профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»