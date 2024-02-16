В Татарстане за 170 млн рублей отремонтируют подъезд к животноводческому комплексу

В Высокогорском районе проведут капремонт подъезда к животноводческому комплексу ЗАО «Бирюли». Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Дорога расположена рядом с селом Сосновка. Протяженность ремонтируемого участка — 5,375 километра.

Подрядчик должен провести работы до 18 ноября 2024 года. Заказчиком выступает Главное правление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республики. Работы профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.