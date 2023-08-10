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Систему «Экологическая карта Татарстана» модернизируют за 1,5 млн рублей
В Татарстане модернизируют геоинформационную систему «Экологическая карта». На обновление ГИС выделено 1,498 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
Исполнителю предстоит модернизировать подсистемы, связанные с мониторингом несанкционированных свалок, «Зеленые стандарты и технологии» и «Протоколы результатов анализа». В частности, по первому пункту необходимо автоматизировать удаление объектов при изменении их категории в ГИС «Народный контроль», по второму — добавить поля о пунктах раздельного сбора и районах, доработать картографический фильтр.
При доработке третьей подсистемы исполнитель предусмотрит возможность формирования отчетов по качеству вод поверхностных водных объектов и ряд других параметров.
Работы должны быть выполнены до 15 декабря текущего года. Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации РТ.
Геоинформационная система «Экологическая карта Республики Татарстан», созданная в 2012 году, предназначена для государственного мониторинга за состоянием окружающей среды и природопользования. Благодаря ей органы государственной власти, местного самоуправления и жители республики могут оперативно получить информацию о состоянии окружающей среды в РТ. В том числе в нее включена информация о водных объектах и водоохранных зонах республики, АЗС и автоматических станциях контроля атмосферного воздуха, зеленых стандартах и технологиях и мониторинг несанкционированных свалок, недропользование и другие подсистемы.
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