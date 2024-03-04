В Татарстане за 132,7 млн рублей обновят мост на трассе Казань — Буинск — Ульяновск

В Татарстане пройдут работы по ремонту моста через реку Тоша. Конструкция расположена на км 100+670 автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы, как ожидается, начнутся 15 апреля этого года и завершатся до 30 октября 2025-го. В графике уточняется, что в зимний период будет предусмотрена пауза.

Согласно ведомости, подрядчику предстоит провести подготовительные работы, непосредственно ремонт моста: разборку существующих элементов, ремонт опор, пролетного строения, мостового полотна, устройство ограждений, водоотводов, деформационных швов, обновить сопряжения и подходы.

Заказчиком выступает Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»