Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане за 132,7 млн рублей обновят мост на трассе Казань — Буинск — Ульяновск
В Татарстане пройдут работы по ремонту моста через реку Тоша. Конструкция расположена на км 100+670 автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Работы, как ожидается, начнутся 15 апреля этого года и завершатся до 30 октября 2025-го. В графике уточняется, что в зимний период будет предусмотрена пауза.
Согласно ведомости, подрядчику предстоит провести подготовительные работы, непосредственно ремонт моста: разборку существующих элементов, ремонт опор, пролетного строения, мостового полотна, устройство ограждений, водоотводов, деформационных швов, обновить сопряжения и подходы.
Заказчиком выступает Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства. Источник финансирования — федеральный бюджет.
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»