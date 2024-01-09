В Татарстане за 130 млн рублей проведут капремонт моста на дороге Казань-Буинск-Ульяновск

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Более 130 млн рублей направят на капитальный ремонт моста через реку Сухая Улема в Апастовском районе Татарстана. Объект расположен на км 58+487 дороги Р241 Казань-Буинск-Ульяновск. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно описанию объекта, автодорога относится ко II категории с расчетной скоростью движения в 120 км/ч. Длина сооружения составляет 75,1 метра с двумя полосами движения. Мост состоит из четырех пролетных строений.

Капитальный ремонт разделен на два этапа: во время первой будет обновлена правая половина моста, во время второй – левая.

Работы должны быть проведены в период с 1 апреля 2024 по 30 ноября 2025 года. Источник финансирования — бюджет Российской Федерации.