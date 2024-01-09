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В Татарстане за 130 млн рублей проведут капремонт моста на дороге Казань-Буинск-Ульяновск
Более 130 млн рублей направят на капитальный ремонт моста через реку Сухая Улема в Апастовском районе Татарстана. Объект расположен на км 58+487 дороги Р241 Казань-Буинск-Ульяновск. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Согласно описанию объекта, автодорога относится ко II категории с расчетной скоростью движения в 120 км/ч. Длина сооружения составляет 75,1 метра с двумя полосами движения. Мост состоит из четырех пролетных строений.
Капитальный ремонт разделен на два этапа: во время первой будет обновлена правая половина моста, во время второй – левая.
Работы должны быть проведены в период с 1 апреля 2024 по 30 ноября 2025 года. Источник финансирования — бюджет Российской Федерации.
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