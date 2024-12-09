В Татарстане за 13 ярмарок реализовано продукции более чем на 1 млрд рублей

В Татарстане за 13 ярмарочных дней фермеры продали сельскохозяйственную продукцию более чем на 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам прошедших 13 ярмарок было реализовано 6199,5 тонны овощей, в том числе 3728,8 тонны картофеля, а также 232,4 тонны разливного молока, 561,5 тонны сахара, более 2,2 млн штук куриных яиц, 1030,5 тонны мяса», – говорится в сообщении.

В Татарстане сельскохозяйственные ярмарки начали работу 14 сентября. Они проходят по субботам на 13 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамского района. Последняя в этом году сельхозярмарка пройдет 29 декабря.

Мероприятие направлено на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроекты запущены в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.