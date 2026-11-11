В Татарстане за 13 лет по программе самообложения собрали 3,4 млрд рублей

Местный референдум 2017 года по вопросу введения самообложения в Высокогорском сельском поселении

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках существующей в Татарстане с 2013 года системы самообложения граждан удалось собрать за 13 лет, по 2025 год включительно, 3,4 млрд рублей. Об этом на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ сегодня рассказал заместитель исполнительного секретаря Совета муниципальных образований РТ Аркадий Семенычев, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

При этом из республиканского бюджета с 2013 по 2026 годы было выделено 12,9 млрд рублей. Система самообложения предполагает, что на каждый собранный рубль из бюджета РТ выделяются еще четыре.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На текущий, 2026 год в октябре – декабре 2025 года было проведено 2597 сходов граждан в 872 поселениях. В данный момент проводятся сходы граждан по самообложению на следующий, 2027 год, отметил докладчик.

По оценке Аркадия Семенычева, за 14 лет действия программы самообложения удалось привести в надлежащее состояние сельские кладбища, улучшить улично-дорожные сети, водоснабжение и освещение сельских населенных пунктов, благоустроить общественные пространства.

«Сельчане активно участвуют в данной программе собственными денежными средствами и надеются на продолжение программы самообложения», – заметил в связи с этим представитель Совета муниципальных образований РТ.