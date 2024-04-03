В Татарстане за 122,6 млн рублей отремонтируют водопропускные трубы на дорогах

На трассах в Татарстане проведут ремонт водопропускных труб. Общий объем работ составляет около 205 погонных метров, следует из информации на портале госзакупок.

Работы пройдут на дорогах Потапово — Тумбарла — Татарский Кандыз в Бавлинском районе, Верхнее Стярле — Каразерик — Уруссу в Ютазинском районе; Сугушла — Глазово и Ромашкино — Куакбаш — Каркали в Лениногорском районе; на подъезде к Каратунскому хлебоприемному пункту в Апастовском и дороге Старое Русское Маматкозино — Татарское Маматкозино в Верхнеуслонском районе; на подъезде к поселку Жилой Рудник в Кукморском районе.

Стоимость работ составляет 122,6 млн рублей, завершить их планируют в начале ноября 2024 года.