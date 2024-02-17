В Татарстане за 120 млн рублей обновят теплосети и горячее водоснабжение поселка Джалиль

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В поселке городского типа Джалиль в Сармановском районе проведут капитальный ремонт линии тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. На эти цели направят более 120 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Согласно контракту, работы пройдут на трех участказ: линии теплосетей по ул.Ветеранов, 56 до ул.Лесная, 7; от средней школы №1 до ул.Лесная, 17; по ул.30 лет Победы до Дома здоровья по ул.Кул Шарифа, 7.

Срок исполнения контракта — до 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает Главное управление инженерных сетей РТ, средства на ремонт выделят из федерального и республиканского бюджетов.