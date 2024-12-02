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В Татарстане за 12 ярмарок горожане купили сельхозпродукцию на 939 млн рублей
В Татарстане за 12 ярмарочных дней фермеры продали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 938,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«По итогам 12 ярмарок было реализовано 6071,3 тонны овощей, в том числе 3666,1 тонны картофеля, а также 209,9 тонны разливного молока, 527,4 тонны сахара, 2,1 млн штук куриных яиц, 948,8 тонны мяса, включая 530,7 тонны говядины», – говорится в сообщении.
Работа сельскохозяйственных ярмарок началась в Татарстане 14 сентября и продлится до 29 декабря. Они проходят по субботам на 13 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью в других муниципалитетах.
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